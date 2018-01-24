Ученые: Генетический IQ ребенка меняется под воздействием образования и окружающей среды
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Psychological Bulletin, окружающая среда является критическим фактором, позволяющим генетическому IQ детей процветать.
Исследователи говорят, что результаты имеют большое значение для процесса обучения детей, чей унаследованный IQ может улучшиться, что особенно актуально в раннем детстве при правильном виде стимуляции.
Доктор Луис Мацель, профессор психологии в Школе искусств и наук Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, говорит: «Мы пытаемся повысить уровень IQ учеников средней школы, но часто бывает слишком поздно; идеальное время для воздействия – это период, когда дети только начинают обучение, тогда интеллект наиболее податливый».
Уровень наследственного фактора интеллекта составляет 0,8, говорят исследователи. Бруно Соуз, аспирант Высшей школы Рутгерса прокомментировал: «Благодаря взаимодействию и корреляции с окружающей средой генетические влияния могут быть выражены совершенно разными способами, влияние окружающей среды намного сильнее, чем полагают многие ученые».
Важно отметить, что наследственность IQ может быть ниже 0,3 у маленьких детей, что предоставляет возможности для изменений IQ. Окружающая среда – это важный инструмент, который позволяет нашему генетическому показателю IQ совершенствоваться, как заключили ученые.
Исследователи говорят, что результаты имеют большое значение для процесса обучения детей, чей унаследованный IQ может улучшиться, что особенно актуально в раннем детстве при правильном виде стимуляции.
Доктор Луис Мацель, профессор психологии в Школе искусств и наук Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, говорит: «Мы пытаемся повысить уровень IQ учеников средней школы, но часто бывает слишком поздно; идеальное время для воздействия – это период, когда дети только начинают обучение, тогда интеллект наиболее податливый».
Уровень наследственного фактора интеллекта составляет 0,8, говорят исследователи. Бруно Соуз, аспирант Высшей школы Рутгерса прокомментировал: «Благодаря взаимодействию и корреляции с окружающей средой генетические влияния могут быть выражены совершенно разными способами, влияние окружающей среды намного сильнее, чем полагают многие ученые».
Важно отметить, что наследственность IQ может быть ниже 0,3 у маленьких детей, что предоставляет возможности для изменений IQ. Окружающая среда – это важный инструмент, который позволяет нашему генетическому показателю IQ совершенствоваться, как заключили ученые.