АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Ученые: Генетический IQ ребенка меняется под воздействием образования и окружающей среды
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Psychological Bulletin, окружающая среда является критическим фактором, позволяющим генетическому IQ детей процветать.
Ученые: Генетический IQ ребенка меняется под воздействием образования и окружающей среды


Исследователи говорят, что результаты имеют большое значение для процесса обучения детей, чей унаследованный IQ может улучшиться, что особенно актуально в раннем детстве при правильном виде стимуляции.

Доктор Луис Мацель, профессор психологии в Школе искусств и наук Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, говорит: «Мы пытаемся повысить уровень IQ учеников средней школы, но часто бывает слишком поздно; идеальное время для воздействия – это период, когда дети только начинают обучение, тогда интеллект наиболее податливый».

Уровень наследственного фактора интеллекта составляет 0,8, говорят исследователи. Бруно Соуз, аспирант Высшей школы Рутгерса прокомментировал: «Благодаря взаимодействию и корреляции с окружающей средой генетические влияния могут быть выражены совершенно разными способами, влияние окружающей среды намного сильнее, чем полагают многие ученые».

Важно отметить, что наследственность IQ может быть ниже 0,3 у маленьких детей, что предоставляет возможности для изменений IQ. Окружающая среда – это важный инструмент, который позволяет нашему генетическому показателю IQ совершенствоваться, как заключили ученые.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:07
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости