Ученые: Генетический IQ ребенка меняется под воздействием образования и окружающей среды

Исследователи говорят, что результаты имеют большое значение для процесса обучения детей, чей унаследованный IQ может улучшиться, что особенно актуально в раннем детстве при правильном виде стимуляции.Доктор Луис Мацель, профессор психологии в Школе искусств и наук Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, говорит: «Мы пытаемся повысить уровень IQ учеников средней школы, но часто бывает слишком поздно; идеальное время для воздействия – это период, когда дети только начинают обучение, тогда интеллект наиболее податливый».Уровень наследственного фактора интеллекта составляет 0,8, говорят исследователи. Бруно Соуз, аспирант Высшей школы Рутгерса прокомментировал: «Благодаря взаимодействию и корреляции с окружающей средой генетические влияния могут быть выражены совершенно разными способами, влияние окружающей среды намного сильнее, чем полагают многие ученые».Важно отметить, что наследственность IQ может быть ниже 0,3 у маленьких детей, что предоставляет возможности для изменений IQ. Окружающая среда – это важный инструмент, который позволяет нашему генетическому показателю IQ совершенствоваться, как заключили ученые.