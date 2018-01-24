Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций

При первом взгляде на местную аномальную зону возникает ощущение, что это огромная куча угля, протянувшаяся на 3-километровую длину, но первое впечатление всегда бывает обманчиво. Исследователь Ганс Лоосер всю жизнь занимался поисками информации и записывал не только легенды, но и рассказы очевидцев событий, только сам боялся приближаться к опасному месту. Архивы сохранили записи с военным, отметившим, что первые пропажи людей начались после заселения территории первыми поселенцами. Все началось в 1877 году, когда почтальон искал на лошади следы пропавших коров, но с тех пор никто его не видел. Затем аналогичная история случилась с беглым каторжником, нашедшим укрытие внутри горы. Когда представитель закона во время преследования нашел следы, ведущие в темную пещеру, он сразу пошел туда и исчез. Напарников с золотоискателями, пытавшихся найти коллегу, тоже поглотили мрачные недра аномалии, а один свидетель события смог вернуться назад в невменяемом состоянии.Затем в 30-х годах был найден труп пропавшего мошенника, пытающегося спрятаться от преследователей, но что действительно случилось со всеми жертвами проклятого места - никто не знал. Ученые выяснили, что природное чудо было образовано на нашей планете 250 миллионов лет назад из раскаленной магмы. Потом она стала затвердевать, после чего эрозия превратила бесформенную массу в горный массив. Вот только многие эксперты считают его творением древней цивилизации, от которой остались лишь развалины странных сооружений. Также ее облюбовали для жизни пришельцы, построившие подземные города. Чешский специалист Иван Маркеле настолько был заинтригован тайнами этой зоны, что предпринял много попыток найти истину. Жители действительно не хотели подходить слишком близко к Черной горе, так как часто замечали, что кроме людей тут пропадают животные и птицы. Они тоже предпочитают не заходить на запретную территорию, а самолеты во время полета кроме постоянной турбулентности попадают в сильное магнитное поле.Человек был уверен, что в этом месте могут находиться летописи исчезнувших народов, а также ценные артефакты, охраняемые демонами и ядовитыми змеями. Приехав в страну, он вместе с коллегами сразу поселился в отеле, где собирались фермеры, после чего решил рассказать им о своих планах. Люди сразу назвали исследователя сумасшедшей особой и напомнили о проклятой горе, поглощающей любопытных гостей. Затем они решили познакомить нашего героя с аборигенами, чтобы он лично послушал предания, переданные им предками. Многие истории действительно напоминали сказки, однако, слова о страшных криках и неземной музыке, доносящихся из пещер, только подтолкнули смельчака продолжить свои исследования. Было принято решение прийти к горе, но пара человек должна была ждать остальных участников экспедиции в отеле. Русло высохшей реки привело ученых к нужному месту, после чего перед их взорами открылись мрачные картины. На фоне черных глыб виднелись искореженные стволы деревьев, а на земле было много дыр, откуда доносился ужасный запах.Вечером исследователь и его напарник зажгли лампу, но потом внезапно поднялся сильный ветер, заставивший их укрыться в палатке. Однако мужчины заметили, что исчезли все звуки, после чего услышали грохот от падающего камня с вершины горы. Затем в звенящей тишине раздались тяжелые шаги, приближающиеся к лагерю, а когда испуганные свидетели событий выглянули наружу, они заметили черную бесформенную фигуру неизвестного существа. Оно исчезло перед глазами людей, но утром они решили найти вход в проклятую гору. Большое количество отверстий затрудняло поиски, так что пришлось спускаться в самую большую дыру, оказавшись в пещере со многими туннелями. Все они вели вниз, но потом стали появляться новые комнаты с коридорами, часть из которых заканчивалась тупиками. Новый лабиринт заставил ученых фиксировать свои передвижения с помощью веревки под пристальными взглядами больших летучих мышей.Затем на пути возник огромный камень, упавший с потолка, но дальше проход завалили новые аналоги, а под ногами виднелась пропасть. Поиски новых входов не дали результатов, так что стало ясно, что внутри горы есть множество сооружений, происхождение которых неизвестно. Было доказано, что она действительно полая внутри, но пока про сокровища пришлось забыть. Пока есть версия, что жертвы этого места просто терялись в походах и не могли выбраться назад, а загадочные звуки могут быть связаны с природными феноменами. По словам местных жителей в древности в одно племя пришел незнакомец, любивший поедать людское мясо. Люди боялись этого монстра и приносили в жертвы стариков вместе с больными детьми, но однажды его одолел сильные голод, ставший причиной смерти вождя. Спасаясь от гнева мужчин, он превратился в ужасного змея, после чего скрылся в темной пещере. Однако существо выползает на поверхность, чтобы найти желанную добычу. Об этом говорят мифы, но появление чудовища возле лагеря осталось загадкой, как и другие секреты древности, надежно защищенные от людских глаз.