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Союз казаков России инициирует переименование Свердловской области
За переименование нынешней Свердловской области выступил Союз казаков России во главе с Верховным атаманом Павлом Задорожным, соответствующее обращение которого опубликовано на официальном сайте Союза казаков России.

Союз казаков России инициирует переименование Свердловской области


Казаки предлагают переименовать регион в Екатеринбургскую область.

Девяносто девять лет назад, 24 января 1919 года, Яков Свердлов (большевик, соратник Ленина, санкционировал расстрел царской семьи) подписал постановление «О расказачивании». Руководство Союза казаков России подчеркивает, что выполнение этого документа спецподразделениями Рабочее-крестьянской армии Советской России привело, по своей сути, к геноциду казачества, как социального сословия. Истребление казачьих семей проводилось с исключительной жестокостью.

Павел Задорожный задается вопросом относительно того, почему имя одного из главных палачей революционного переворота, рана от кровавой деятельности которого до сих пор кровоточит, носит до сих пор их область?
Политика
Добавил: George21 Вчера, 19:35
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