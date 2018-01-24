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Зарплата депутатов Мосгордумы будет уменьшена на 10% в этом году
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время очередного заседания озвучил новость, согласно которой в текущем году зарплаты всех депутатов ведомства будут уменьшены на 10%.

Зарплата депутатов Мосгордумы будет уменьшена на 10% в этом году


Шапошников утверждает, что подобное решение также обсуждалось и в прошлом году. Таким образом, с 1 февраля и по 31 декабря 2018 года зарплата московских служащих, которые занимают должности в парламенте Москвы, будет постепенно уменьшаться. До конца этого года она должна снизиться на указанные 10%.

Стоит отметить, что в целом в Мосгордуме работает 44 депутата. Из них стоит выделить главу парламента, двух его официальных представителей и 15 руководителей относящихся к каждой комиссии городской думы.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
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