АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Павел Прилучный и Агата Муцениеце наслаждаются семейным отдыхом на море
Звездная пара решила покинуть холодную столицу и побаловать себя семейным отдыхом на море. Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе с детьми наслаждаются чудесной погодой и публикуют новые фото в Instagram.

Актеры предпочитают не называть место своего путешествия, хотя дотошные фанаты предположили, что это могут быть ОАЭ. Виды красивого залива, на фоне которого с удовольствием позируют перед камерой малыши, восхитили людей, написавших много лестных комментариев в адрес Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце наслаждаются семейным отдыхом на море


Они отметили, как быстро растет их наследница Мия, после чего назвали Тимофея стильным мальчиком. Пользователи сетей пожелали паре хорошего отдыха, потому что они могут себе это позволить после напряженного рабочего графика.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости