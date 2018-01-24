Анна Семенович призналась в Instagram в любви к космосу и умным книгам
Анна Семенович призналась в Instagram в своей любви к космосу и умным книгам.
Селебрити часто рассказывают своим фанатам о жизни и буднях, так известная теледива Анна Семенович поведала многочисленным фолловерам о любви к интеллектуальному времяпровождению.
Оказывается, любимица миллионов предпочитает книги об изучении космических глубин. Досуг девушка проводит с умными книгами и получает от них истинное наслаждение, рассказав об этом на странице своего профиля в соцсети Instagram.
Расслабляется же Семенович на курортах, как и в этот раз. Красавица провела отпуск
в Дубае, где отбросила все мысли и груз негативных эмоций.
Свою публикацию девушка снабдила иллюстрацией, на которой предстала в поистине королевском интерьере и соблазнительном платье с глубоким вырезом.
Поклонники по достоинству оценили как внешность, так и хобби звезды, пожелав ей успехов.
Селебрити часто рассказывают своим фанатам о жизни и буднях, так известная теледива Анна Семенович поведала многочисленным фолловерам о любви к интеллектуальному времяпровождению.
Оказывается, любимица миллионов предпочитает книги об изучении космических глубин. Досуг девушка проводит с умными книгами и получает от них истинное наслаждение, рассказав об этом на странице своего профиля в соцсети Instagram.
Расслабляется же Семенович на курортах, как и в этот раз. Красавица провела отпуск
в Дубае, где отбросила все мысли и груз негативных эмоций.
Свою публикацию девушка снабдила иллюстрацией, на которой предстала в поистине королевском интерьере и соблазнительном платье с глубоким вырезом.
Поклонники по достоинству оценили как внешность, так и хобби звезды, пожелав ей успехов.