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Анна Семенович призналась в Instagram в любви к космосу и умным книгам
Анна Семенович призналась в Instagram в своей любви к космосу и умным книгам.

Селебрити часто рассказывают своим фанатам о жизни и буднях, так известная теледива Анна Семенович поведала многочисленным фолловерам о любви к интеллектуальному времяпровождению.

Анна Семенович призналась в Instagram в любви к космосу и умным книгам


Оказывается, любимица миллионов предпочитает книги об изучении космических глубин. Досуг девушка проводит с умными книгами и получает от них истинное наслаждение, рассказав об этом на странице своего профиля в соцсети Instagram.

Расслабляется же Семенович на курортах, как и в этот раз. Красавица провела отпуск
в Дубае, где отбросила все мысли и груз негативных эмоций.

Свою публикацию девушка снабдила иллюстрацией, на которой предстала в поистине королевском интерьере и соблазнительном платье с глубоким вырезом.

Поклонники по достоинству оценили как внешность, так и хобби звезды, пожелав ей успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 12:46
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