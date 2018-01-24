Мединский: зрители могут воспринять фильм «Смерть Сталина», как насмешку над советским прошлым

До того момента, как культурный министр не видел фильма, он говорил, что в России цензуры нет, и фильм запрещать никто не будет. Но сейчас возглавляемое им Министерство приняло решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Это было сделано, опираясь на экспертное мнение юристов и членов Общественного совета. Сейчас фильм направлен на дополнительную юридическую экспертизу. Владимир Мединский высказался в том смысле, что есть Закон и надо его соблюдать. Какому закону противоречит фильм, не было уточнено.Но министр по-прежнему утверждает, что о цензуре речь не идет; граждане не боятся критики прошлого, но «нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней» должна быть.