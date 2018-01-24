Мединский: зрители могут воспринять фильм «Смерть Сталина», как насмешку над советским прошлым
Министр культуры РФ Владимир Мединский после просмотра британского фильма «Смерть» Сталина» обеспокоился тем, что старшее поколение может оскорбиться видением нашей истории английскими кинематографистами, и воспринять фильм, как насмешку над советским прошлым.
До того момента, как культурный министр не видел фильма, он говорил, что в России цензуры нет, и фильм запрещать никто не будет. Но сейчас возглавляемое им Министерство приняло решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Это было сделано, опираясь на экспертное мнение юристов и членов Общественного совета. Сейчас фильм направлен на дополнительную юридическую экспертизу. Владимир Мединский высказался в том смысле, что есть Закон и надо его соблюдать. Какому закону противоречит фильм, не было уточнено.
Но министр по-прежнему утверждает, что о цензуре речь не идет; граждане не боятся критики прошлого, но «нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней» должна быть.
До того момента, как культурный министр не видел фильма, он говорил, что в России цензуры нет, и фильм запрещать никто не будет. Но сейчас возглавляемое им Министерство приняло решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Это было сделано, опираясь на экспертное мнение юристов и членов Общественного совета. Сейчас фильм направлен на дополнительную юридическую экспертизу. Владимир Мединский высказался в том смысле, что есть Закон и надо его соблюдать. Какому закону противоречит фильм, не было уточнено.
Но министр по-прежнему утверждает, что о цензуре речь не идет; граждане не боятся критики прошлого, но «нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней» должна быть.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 10:00