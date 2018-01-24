Ученые привели пример глобальных последствий от попыток человека влиять на климат

Учеными США доказано, что своими действиями человек может позволить себе управление климатом, но итог будет плачевным, расплата последует в виде неминуемой катастрофы и гибели всех живых организмов, и все завершиться - апокалипсисом. Для доказательства сказанного, предложено рассмотреть возможную модель непредсказуемых последствий, от вмешательства в эту сферу людей.



Доказательства, приведенные учеными Соединенных Штатов Америки, относятся к последствиям, возможных вмешательством человечества в температурные режимы Земли. Как предполагают специалисты, человеком реально осуществить изменение климата в любой точке планеты, но последствия неминуемо распространятся на всех другие места. Объяснения начаты с примера, показывающего вариант последствий, после вмешательства в экваториальную зону.



Специалистами утверждается, что достаточно в области экватора активировать понижение температуры, используя ввод в окружающую стратосферу состава диоксида серы, это реально приведет к требуемому результату. Соответственно, рассматриваемый случай постепенно активирует похолодание. Одновременно, это послужит началом нарастания температуры в определенном потоке течения, в водах Тихого океана. Данный эффект отразиться на Амазонии, где начнет царствовать вечный зной, неминуемо распространяющий начало зарождения апокалипсиса, который и убьет все живое.