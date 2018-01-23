Исследователи впервые наблюдали за посевом искусственных облаков

Исследование, получившее название SNOWIE (Seeded and Natural Orographic Wintertime Clouds - эксперимент в Айдахо), состоялось 7 января - 17 марта 2017 года в бассейне Пейетта, штат Айдахо.«Никто никогда не имел полного всеобъемлющего набора наблюдений за тем, что на самом деле происходит после посева облака», - говорит Джефф Франс, доцент кафедры атмосферной науки UW.Посев облаков - это процесс, с помощью которого йодид серебра выделяется в облака, либо из воздуха, либо через наземные генераторы. В случае проекта SNOWIE, йодид серебра был выпущен вторым самолетом, финансируемым Idaho Power Co., в то время как UW King Air («Король воздуха») проводил измерения, чтобы понять влияние иодида серебра. В то время как на борту King Air было проведено большое исследование, большая часть его также произошла на земле. Численные модели моделировали облака и осадки в снегу, созданные в естественных бурях и с посевом облаков над бассейном Пайетт. Численные модели также позволяют исследователям изучать будущие штормовые события, когда измерения не были получены в полевых условиях.Ученые надеются ответить на вопросы с полученными данными и симуляциями о том, насколько эффективны посевы облаков в орографических облаках и какие условия нужны для эффективного облачного посева.В полузасушливых горных районах по всему миру водоснабжение осуществляется главным образом за счет таяния снежного покрова. Растущие популяции повышают спрос на воду, а более теплые зимы и более ранние весны уменьшают количество воды. Водные менеджеры рассматривают посев облаков как потенциальный способ увеличения зимнего снегопада.