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Исследователи впервые наблюдали за посевом искусственных облаков
Исследователь Университета Вайоминга (UW) впервые продемонстрировал непосредственное наблюдение за посевом облаков - от роста кристаллов льда за счет процессов, происходящих в облаках, до возможного выпадения кристаллов льда, и как можно количественно оценить воздействие.

Исследователи впервые наблюдали за посевом искусственных облаков


Исследование, получившее название SNOWIE (Seeded and Natural Orographic Wintertime Clouds - эксперимент в Айдахо), состоялось 7 января - 17 марта 2017 года в бассейне Пейетта, штат Айдахо.

«Никто никогда не имел полного всеобъемлющего набора наблюдений за тем, что на самом деле происходит после посева облака», - говорит Джефф Франс, доцент кафедры атмосферной науки UW.

Исследователи впервые наблюдали за посевом искусственных облаков


Посев облаков - это процесс, с помощью которого йодид серебра выделяется в облака, либо из воздуха, либо через наземные генераторы. В случае проекта SNOWIE, йодид серебра был выпущен вторым самолетом, финансируемым Idaho Power Co., в то время как UW King Air («Король воздуха») проводил измерения, чтобы понять влияние иодида серебра. В то время как на борту King Air было проведено большое исследование, большая часть его также произошла на земле. Численные модели моделировали облака и осадки в снегу, созданные в естественных бурях и с посевом облаков над бассейном Пайетт. Численные модели также позволяют исследователям изучать будущие штормовые события, когда измерения не были получены в полевых условиях.

Ученые надеются ответить на вопросы с полученными данными и симуляциями о том, насколько эффективны посевы облаков в орографических облаках и какие условия нужны для эффективного облачного посева.

В полузасушливых горных районах по всему миру водоснабжение осуществляется главным образом за счет таяния снежного покрова. Растущие популяции повышают спрос на воду, а более теплые зимы и более ранние весны уменьшают количество воды. Водные менеджеры рассматривают посев облаков как потенциальный способ увеличения зимнего снегопада.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:58
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