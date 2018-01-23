Kepler NASA обнаружил три суперземли на орбите карликовой звезды

Группа исследователей, возглавляемая Энрике Диез Алонсо из Университета Овьедо, Испания, сообщает об обнаружении трех новых экзопланет из данных, полученных миссией Kepler. В космической обсерватории Kepler наблюдали за звездой LP415-17 в период с марта по май 2017 года. Эти наблюдения позволили команде обнаружить, что на орбите этой звезды находится три инопланетных мира. Недавно обнаруженные планеты были классифицированы как суперземли, поскольку они имеют массы выше, чем Земля, но ниже, чем у газовых гигантов Солнечной системы.Расположенная на расстоянии около 267 световых лет от Земли, звезда LP415-17 является звездой спектрального типа K с радиусом около 0,58 солнечных и примерно на 35 менее массивней. Она имеет температуру 4,258 °C и поэтому классифицируется как холодный карлик.Согласно исследованию, LP415-17 b с радиусом около 1,8 земных является самой маленькой планетой недавно обнаруженного трио. Она имеет массу в 4,7 массы Земли и проходит орбиту родной звезды каждые 6,34 дня. Планета имеет температуру 708 °C.LP415-17 c - самая большая и самая массивная планета в системе - она в 6,5 раз больше Земли и имеет радиус около 2.6 земных радиусов. Имеет температуру 583 °C и орбитальный период 13,85 дня.LP415-17 d имеет радиус 1,9 земных и почти в пять раз массивнее нашей планеты. Экзомир имеет полуосновную ось около 0,19 АС, и для полной орбиты ее главной звезды требуется 40,7 дня. Температура планеты составляет 381 °C.Исследователи пришли к выводу, что недавно подтвержденные планеты могут продвинуть понимание формирования и динамической эволюции суперземных систем. LP415-17 и ее планеты могут дать важные указания о природе таких систем, включая их атмосферу и состав.