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Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в его умственных способностях
Дональд Трамп часто унижает перед коллегами министра торговли США Уилбура Росса и сомневается в его умственных способностях.
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в его умственных способностях


Президент Америки Дональд Трамп довольно часто подвергает критике действия 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, унижая его перед коллегами и ставя под вопрос его умственные способности.

Один из случаев – глава белого дома остался недоволен торговыми соглашениями с Пекином, которые заключил министр.

Трамп заявил ему: «Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно».

Кроме того, президент США унижал Уилбура Росса перед коллегами, публично ставив под сомнение его компетентность и умственные способности.

Впрочем, после таких действий Трампа пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент «любит Уилбура».
Политика
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:30
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