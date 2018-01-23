Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в его умственных способностях
Дональд Трамп часто унижает перед коллегами министра торговли США Уилбура Росса и сомневается в его умственных способностях.
Президент Америки Дональд Трамп довольно часто подвергает критике действия 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, унижая его перед коллегами и ставя под вопрос его умственные способности.
Один из случаев – глава белого дома остался недоволен торговыми соглашениями с Пекином, которые заключил министр.
Трамп заявил ему: «Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно».
Кроме того, президент США унижал Уилбура Росса перед коллегами, публично ставив под сомнение его компетентность и умственные способности.
Впрочем, после таких действий Трампа пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент «любит Уилбура».
Президент Америки Дональд Трамп довольно часто подвергает критике действия 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, унижая его перед коллегами и ставя под вопрос его умственные способности.
Один из случаев – глава белого дома остался недоволен торговыми соглашениями с Пекином, которые заключил министр.
Трамп заявил ему: «Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно».
Кроме того, президент США унижал Уилбура Росса перед коллегами, публично ставив под сомнение его компетентность и умственные способности.
Впрочем, после таких действий Трампа пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент «любит Уилбура».
Политика
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:30