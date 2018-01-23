Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в его умственных способностях

Президент Америки Дональд Трамп довольно часто подвергает критике действия 80-летнего министра торговли Уилбура Росса, унижая его перед коллегами и ставя под вопрос его умственные способности.Один из случаев – глава белого дома остался недоволен торговыми соглашениями с Пекином, которые заключил министр.Трамп заявил ему: «Эти торговые сделки, они ужасны. Ваше понимание торговли ужасно».Кроме того, президент США унижал Уилбура Росса перед коллегами, публично ставив под сомнение его компетентность и умственные способности.Впрочем, после таких действий Трампа пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент «любит Уилбура».