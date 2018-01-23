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На Донбассе возможно обострение военного конфликта
Как заявил Александр Хуг, первый представитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на Донбассе в ближайшее время стоит ожидать обострение военного конфликта.

На Донбассе возможно обострение военного конфликта


Такие выводы были сделаны после того как международная наблюдательная группа получила данные съемки со своих беспилотных летательных аппаратов. Так стало видно, что обе стороны начали активные действия возле линии разграничения. Известно, что и та и другая сторона строят блиндажи, роют окопы и подтягивают свежую военную технику. Помимо этого были замечены случаи минирования территории.

Все это происходит несмотря на то, что 23 декабря в канун новогодних праздников между сторонами военного конфликта была заключена договоренность о прекращении огня. Тем не менее, оружие в режим перемирия все равно не утихало. Вдобавок ко всему 18 января украинское правительство подписало закон о реинтеграции Донбасса, который дает практически свободу действий украинским военным на востоке Украины.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:00
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