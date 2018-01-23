Дональд Трамп ввел пошлину на импорт солнечных батарей и стиральных машин

В Америке пришли к выводу, что с 2012 по 2016 год резко вырос импорт стиральных машин из страны, из-за чего местные производители несут убытки в крупных размерах.Американская компания Whirlpool пожаловалась на то, что корейские производители LG и Samsung демпингуют. Чтобы защититься от возможных пошлин в 2017 году, они, в свою очередь, объявили о том, что крупные фабрики будут построены в Теннесси и Южной Каролины.Президент США учел возможность перебазирования производств зарубежных компаний и дал указание дополнительно ввести пошлины. Экспортер в США в первый год должен будет заплатить пошлину в размере 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за остальной объем, который превысит эту цифру.Ввозные пошлины для производителей солнечных батарей составят 30% в первый год, 25% - во второй и 20% - в третий.