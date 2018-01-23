АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Дональд Трамп ввел пошлину на импорт солнечных батарей и стиральных машин
Президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин.
Дональд Трамп ввел пошлину на импорт солнечных батарей и стиральных машин


В Америке пришли к выводу, что с 2012 по 2016 год резко вырос импорт стиральных машин из страны, из-за чего местные производители несут убытки в крупных размерах.

Американская компания Whirlpool пожаловалась на то, что корейские производители LG и Samsung демпингуют. Чтобы защититься от возможных пошлин в 2017 году, они, в свою очередь, объявили о том, что крупные фабрики будут построены в Теннесси и Южной Каролины.

Президент США учел возможность перебазирования производств зарубежных компаний и дал указание дополнительно ввести пошлины. Экспортер в США в первый год должен будет заплатить пошлину в размере 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за остальной объем, который превысит эту цифру.

Ввозные пошлины для производителей солнечных батарей составят 30% в первый год, 25% - во второй и 20% - в третий.
Политика / Экономика
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости