Дональд Трамп ввел пошлину на импорт солнечных батарей и стиральных машин
Президент США Дональд Трамп принял решение о введении пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин.
В Америке пришли к выводу, что с 2012 по 2016 год резко вырос импорт стиральных машин из страны, из-за чего местные производители несут убытки в крупных размерах.
Американская компания Whirlpool пожаловалась на то, что корейские производители LG и Samsung демпингуют. Чтобы защититься от возможных пошлин в 2017 году, они, в свою очередь, объявили о том, что крупные фабрики будут построены в Теннесси и Южной Каролины.
Президент США учел возможность перебазирования производств зарубежных компаний и дал указание дополнительно ввести пошлины. Экспортер в США в первый год должен будет заплатить пошлину в размере 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за остальной объем, который превысит эту цифру.
Ввозные пошлины для производителей солнечных батарей составят 30% в первый год, 25% - во второй и 20% - в третий.
В Америке пришли к выводу, что с 2012 по 2016 год резко вырос импорт стиральных машин из страны, из-за чего местные производители несут убытки в крупных размерах.
Американская компания Whirlpool пожаловалась на то, что корейские производители LG и Samsung демпингуют. Чтобы защититься от возможных пошлин в 2017 году, они, в свою очередь, объявили о том, что крупные фабрики будут построены в Теннесси и Южной Каролины.
Президент США учел возможность перебазирования производств зарубежных компаний и дал указание дополнительно ввести пошлины. Экспортер в США в первый год должен будет заплатить пошлину в размере 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за остальной объем, который превысит эту цифру.
Ввозные пошлины для производителей солнечных батарей составят 30% в первый год, 25% - во второй и 20% - в третий.