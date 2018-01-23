Названа годовая зарплата Петра Порошенко

Стало известно о заработной плате украинского президента. По сообщению администрации украинского главы, за прошедший 2017 год Порошенко получил более, чем треть миллиона гривен, что составляет около 65о тысяч рублей.Зарплату президента составляет долнжостной оклад, все эти средства Порошенко, как заявлено официально, направил на благотворительность.Недавно стало известно, что Порошенко стал одним из самых богатых спикеров Давосского форума по экономике, который сегодня начал свою работу. Его капиталы составляют около 1,6 миллиарда долларов.Этот год Порошенко уже начал со скандала вокруг его богатства, в прессу попала информация, что президент беднейшего государства Европы, с глубочайшим кризисом и войной внутри страны, всего за новогодние праздники с семьей на Мальдивских островах потратил полмиллиона долларов США.Причем отдых президентская семья провела под вымышленными документами, что также возмутило украинских граждан, большинство из которых посчитали такой ход желанием скрыть от граждан настоящий «пир во время чумы». Однако пиар-службы Порошенко заявили, что подложными документами семья президента пользовалась для предотвращения покушения на главу государства.