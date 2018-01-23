АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

Поженились ли Настя Каменских и Потап в США?
Всё тайное рано или поздно становится явным. Певица Настя Каменских на отдыхе блеснула обручальным колечком

Поженились ли Настя Каменских и Потап в США?


Настю Каменских и Потапа давно уже подозревают в тайных отношениях. И Потап очередной раз подогревает эти подозрения, скинув на свою страничку в Instagram фотографию их с Настей отдыха в США. "Раньше вместе пели, теперь сели и поели!" - написал Потап под снимком. Всё бы ничего, вот только подписчики музыкантов заметили, на безымянном пальце, кольцо. Наводя мысли тем самым, что они втайне поженились.

Поженились ли Настя Каменских и Потап в США?


Как уже писалось ранее, сейчас Потап и Настя почти со всей компанией MOZGI Entertainment проводят свой отдых в Америке. И снова в Сети ползут очередные слухи, что все ребята отправились туда, чтобы отметить это долгожданное событие.

Поженились ли Настя Каменских и Потап в США?


Поженились ли ребята или нет пока не известно, они не охотно делятся подробностями личной жизни. В любом случае, так как официального подтверждения бракосочетания нет, продолжаем наблюдать за творчеством звёзд, может что-нибудь и узнаем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 18:55
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали синтетический вирус оспы
В небе над Германией вертолет столкнулся с
Зарубежные студенты будут учиться у россиян
Население побережья Аляски предостерегли о
Певица Надежда Дорофеева покрасовалась формами на
Трамп унижает министра торговли США, сомневаясь в
Просмотреть все новости