Поженились ли Настя Каменских и Потап в США?

Настю Каменских и Потапа давно уже подозревают в тайных отношениях. И Потап очередной раз подогревает эти подозрения, скинув на свою страничку в Instagram фотографию их с Настей отдыха в США. "Раньше вместе пели, теперь сели и поели!" - написал Потап под снимком. Всё бы ничего, вот только подписчики музыкантов заметили, на безымянном пальце, кольцо. Наводя мысли тем самым, что они втайне поженились.Как уже писалось ранее, сейчас Потап и Настя почти со всей компанией MOZGI Entertainment проводят свой отдых в Америке. И снова в Сети ползут очередные слухи, что все ребята отправились туда, чтобы отметить это долгожданное событие.Поженились ли ребята или нет пока не известно, они не охотно делятся подробностями личной жизни. В любом случае, так как официального подтверждения бракосочетания нет, продолжаем наблюдать за творчеством звёзд, может что-нибудь и узнаем.