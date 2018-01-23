Ждун появится в телеэфире весной

Компания привлекла к работе представителей «Ракета Релизинг».Музыкальный продюсер CD Land Юрий Цейтлин сообщил, что первые выпуски мультсериала про Ждуна зрители смогут посмотреть в начале марта этого года.Пилотный сезон намерены выпустить до завершения 2018 года. Он будет включать семь эпизодов. Сообщается, что это будут юмористические короткометражки про семейство Ждунов, проживающих на одноименной планете. Длительность каждой серии составит 2-3 минуты.Что будет показано в дальнейших выпусках мультшоу не сообщается. Создатели примут решение о судьбе сериала позже. Название мультфильма до сих пор не определено. Первый выпуск появится на одном из каналов российского ТВ. Кроме того, серии будут доступны в сети Интернет.