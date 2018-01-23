Вице-президент США отрицает внебрачную связь Трампа с порноактрисой

Пенс в интервью для издания отказался давать личностную оценку "необоснованной" клевете, которую обрушили на Трампа. Ранее авторитетная газета WSJ писала о встрече порноактрисы и олигарха в 2006 году, когда миллиардер уже состоял в браке со своей супругой Меланьей. Накануне выборов Клиффорд получила $130 тыс. за молчание, когда необходимо было сокрыть сведения, порочащие кандидата на главный руководящий пост США.Согласно сведениям СМИ, актриса порнографического жанра приезжала в гольф-клуб для оказания интимных услуг женатому миллиардеру. В администрации Белого дома также категорически опровергают достоверность сведений.