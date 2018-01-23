Украина пугала США бегством экспертов «Южмаша» в КНДР и Иран

Градоначальник Днепра Борис Филатов, выступая в передаче на украинском канале "Прямой", рассказал, как он угрожал некоторым политическим деятелям Америки бегством украинских сотрудников "Южмаша" в страны, которые находятся с США в конфликтной ситуации. Имена чиновников Филатов раскрывать не стал.В настоящий момент ситуация на заводе изменилась в лучшую сторону, уточняет мэр. "Южмаш" получает кое-какие заказы, хотя загрузить завод на полную мощность в настоящий момент невозможно. Решением данного вопроса занимаются президент Украины Петр Порошенко и его премьер. Ранее Филатов охарактеризовал ситуацию на "Южмаше" как "аховую". В 2015 году Россия отказалась покупать на Украине ракеты "Зенит", приносившие 80% прибыли "Южмашу".