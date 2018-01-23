США весной направит тысячу солдат в Афганистан

Так в газете The Washington Post указано, что на данный момент военные ждут подписания договора министром обороны Джеймсом Мэттисом. Тем не менее, в штабе ВС США уже согласились с подобной инициативой и решают, какие войска отправить в Афганистан.Стоит отметить, что американские военные находятся в стране с 2001 года. За все время погибло 2,35 тысячи американских солдат и более 20 тысяч человек приехали на родину с ранениями. Несмотря на это в августе прошлого года Дональд трамп подписал новый указ, согласно которому у США появилась новая стратегия борьбы с терроризмом. Таким образом, решение афганской проблемы произойдет только силовым путем. Президент США приказал направить в Афганистан еще около четырех тысяч солдат.