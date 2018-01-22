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Александра Шева ответила хейтерам, раскритиковавшим её большие губы
Скандальная участница "Дома-2" Александра Шева, которая постоянно отбивается от нападок хейтеров, не понимающих, зачем ей такие больше губы, решила расставить все точки над "и" - прояснила ситуацию с ними.

Как сказала Шева, у неё в губах гиалуроновая кислота, в связи с чем удалять её нельзя, да и не нужно, так как она со временем рассосётся сама. При этом брюнетка не оправдывается и сама хорошо видит, что переборщила, поэтому теперь губы похожи на вареники, именно так их называют в социальной сети Instagram подписчики телевизионной особы.

Александра Шева ответила хейтерам, раскритиковавшим её большие губы

Не прошла стороной Александра и критику, связанную с её лишним весом. Девушка не понимает, о каком лишнем весе идёт речь. Она считает себя пусть не самой стройной, но и не толстой. К слову, и поклонники того же мнения о ней. Почитатели Шевы уже заступились за своего кумира и призвали всех ненавистников заниматься собой.

Как известно, не так давно стали ходить слухи, согласно которым Шева и её проектный кавалер Арай Чобанян сообщили о своём желании стать участниками свадебного конкурса. Однако потом стали поговаривать, что молодые люди расстались и Александра оставила проект.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:18
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