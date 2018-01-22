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Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной
Порошенко заявил об оккупации Украины самой Украиной.

Сегодня в Украине отмечают День Соборности, который посвящен моменту воссоединения в 1919 году УНР (Украинской народной республики) и ЗНР (Западно-Украинской народной республики).

В связи с этим нынешний президент Украины Петр Порошенко провозгласил торжественную речь с обращением к соотечественникам. Спич президента оказался весьма резонансным, так как использовал интересный словесный оборот. Петр Порошенко напрямую заявил о неких украинских оккупантах, которые топчут украинскую же суверенную землю. О странности в речи президента рассказала одна из украинских интернет-газет.

Дословно Порошенко заявил о сапоге «украинского оккупанта». При этом он сразу же исправил оговорку, назвав оккупантов российскими.

Это не первая оговорка президента Украины, ранее он уже называл бандформирования, не относящиеся ни к одной идеологии, циничными бандеровцами, так же на ходу исправив сказанное.
Одна из версий, объясняющих такие оговорки, говорит об увлечении украинского лидера алкогольными напитками. Как считают некоторые эксперты, Порошенко оговаривается, произнося то, что думает. Так же Порошенко заявлял о коварстве власти в Украине, «украинского режима».
Порошенко заявил об оккупации Украины Украиной

Другие же версии связывают поведение и оговорки Петра Алексеевича диабетом.
Политика / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 23:00
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