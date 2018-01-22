Ученые: Обсессивно-компульсивное расстройство – причина ухудшения памяти и способности к обучению у подростков

Исследователи Кембриджского университета заявили, что результаты их работы уже были использованы для оказания помощи подросткам с ОКР в школе для реализации потенциала.По мнению исследователей, почти 90% подростков с ОКР имеют проблемы в школе, дома или в обществе. Трудности, связанные с выполнением домашних заданий и концентрацией внимания на учебном процессе, являются двумя наиболее распространенными проблемами.Исследователи отметили, что у здоровых людей есть баланс между целенаправленным контролем и контролем привычки, и этот баланс имеет решающее значение для повседневного функционирования. Например, при обучении вождению человек ориентируется на конкретные цели: движение на правильной скорости, соблюдение правил безопасности. С опытом вождение становится привычным.В новых ситуациях здоровые люди склонны использовать целенаправленный контроль. Однако в условиях стресса они часто выбирают привычную стратегию.Исследователи обнаружили нарушение целенаправленного контроля и отсутствие когнитивной пластичности на ранней стадии развития ОКР, что проявляется в ухудшении памяти и способности обучаться.Доктор Джулия Готвальд, участник работы, сказала: «Наше исследование показывает, что подростки с ОКР имеют проблемы с памятью и способностью гибко корректировать свои действия при изменении окружающей среды».Данные исследования позволят повысить качество помощи, необходимой для реализации потенциала подростков с ОКР.