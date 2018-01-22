Ученые опровергли теорию аксионов, как составных темной материи во Вселенной

В 1980 году Нобелевская премия по физике занялась открытием асимметричных по времени реакций. Между тем, в течение следующих десятилетий астрономы, изучающие движения галактик и характер космического микроволнового фонового излучения, осознали, что большая часть материи во Вселенной не была видна. Он был назван темной материей, и современные измерения показывают, что около 84% вещества в космосе темное. Этот компонент темный не только потому, что он не излучает свет - он не состоит из атомов или их обычных составляющих, таких как электроны и протоны, и его природа таинственна. В качестве одного из возможных решений были предложены аксионы, однако физики до сих пор ставят под сомнение их существование, так как оно не доказано.Астроном Пол Нальсен (Paul Nulsen) и его коллеги использовали новый метод исследования природы аксионов. Поскольку сила любого возможного эффекта частично зависит от энергии фотонов, астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию Chandra для наблюдения за ярким рентгеновским излучением галактик. В частности, ученые исследовали рентгеновские излучения ядра галактики M87, имеющее сильные магнитные поля. Более того, M87 лежит в скоплении кластеров Девы, которые должны обеспечивать магнитное поле в больших масштабах.Не в последнюю очередь, M87 тщательно изучается на протяжении десятилетий, и его свойства относительно хорошо известны.Поиск не нашел подпись аксионов. Однако он устанавливает важный новый предел силы связи между аксионами и фотонами и способен исключить значительную часть возможных будущих экспериментов, которые могут быть предприняты для обнаружения аксионов. Ученые отмечают, что в их исследованиях подчеркивается способность рентгеновской астрономии исследовать некоторые основные вопросы физики частиц и указывать на дополнительные исследовательские работы, которые могут быть предприняты на других ярких рентгеновских излучающих галактиках.