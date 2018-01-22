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Ученые опровергли теорию аксионов, как составных темной материи во Вселенной
Аксион представляет собой гипотетическую элементарную частицу, существование которой постулировалось, чтобы объяснить, почему некоторые субатомные реакции нарушают основные ограничения симметрии, в частности, симметрию во времени. Кроме того, раннее предполагалось, что обнаруженная во Вселенной темная материя теоретически состоит из аксионов. Однако новые результаты опровергли подобные гипотезы.

Ученые опровергли теорию аксионов, как составных темной материи во Вселенной


В 1980 году Нобелевская премия по физике занялась открытием асимметричных по времени реакций. Между тем, в течение следующих десятилетий астрономы, изучающие движения галактик и характер космического микроволнового фонового излучения, осознали, что большая часть материи во Вселенной не была видна. Он был назван темной материей, и современные измерения показывают, что около 84% вещества в космосе темное. Этот компонент темный не только потому, что он не излучает свет - он не состоит из атомов или их обычных составляющих, таких как электроны и протоны, и его природа таинственна. В качестве одного из возможных решений были предложены аксионы, однако физики до сих пор ставят под сомнение их существование, так как оно не доказано.

Астроном Пол Нальсен (Paul Nulsen) и его коллеги использовали новый метод исследования природы аксионов. Поскольку сила любого возможного эффекта частично зависит от энергии фотонов, астрономы использовали рентгеновскую обсерваторию Chandra для наблюдения за ярким рентгеновским излучением галактик. В частности, ученые исследовали рентгеновские излучения ядра галактики M87, имеющее сильные магнитные поля. Более того, M87 лежит в скоплении кластеров Девы, которые должны обеспечивать магнитное поле в больших масштабах.Не в последнюю очередь, M87 тщательно изучается на протяжении десятилетий, и его свойства относительно хорошо известны.

Поиск не нашел подпись аксионов. Однако он устанавливает важный новый предел силы связи между аксионами и фотонами и способен исключить значительную часть возможных будущих экспериментов, которые могут быть предприняты для обнаружения аксионов. Ученые отмечают, что в их исследованиях подчеркивается способность рентгеновской астрономии исследовать некоторые основные вопросы физики частиц и указывать на дополнительные исследовательские работы, которые могут быть предприняты на других ярких рентгеновских излучающих галактиках.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 16:59
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