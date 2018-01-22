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Самого маленького дикого кота Южной Америки спасли от вымирания
Самая маленькая тигровая кошка Южной Америки спасена от полного вымирания. Животное приспособилось жить в новых условиях вблизи сельскохозяйственных угодий, а не внутри лесов, информирует портал корпорации BBC.

Самого маленького дикого кота Южной Америки спасли от вымирания


Кошки, обитавшие в Аргентине и Чили, могли полностью исчезнуть ввиду активной вырубки лесов. Однако четвероногие животные нашли новое пристанище - населенные пункты, где, разоряя курятники, кошки получали пропитание. Зоологи опасались нападений на кошек, которых и так осталось всего около 10 тыс. особей на всей планете. Длина чилийской кошки не превышает 75 см, а вес - 2,7 кг.

Полосатое животное стало селиться вблизи сельскохозяйственных угодий, обходя стороной фермы, где владельцы частного хозяйства вели отстрел хищника. Гонение кошки людьми создало большую опасность для вымирания животного, чем опустошение лесов, констатируют в Институте Даррелла по охране природы и экологии в Кентском университете.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 21:07
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