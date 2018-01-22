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Экс-глава британского МИД: Тэтчер была "расисткой"
Бывший руководитель британской дипломатической службы Патрик Райт в своих мемуарах назвал экс-премьера Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер "расисткой", когда политик мечтала сделать ЮАР местом проживания исключительно людей со светлым оттенком кожи.

Экс-глава британского МИД: Тэтчер была "расисткой"


Во время ланча Тэтчер рассказала Райту о своей мечте сделать ЮАР местом проживания белых людей, когда все остальное темнокожее население Африки будет расположено в обособленных регионах, цитирует выдержки из дневника дипломата портал The Independent. Райт напомнил Тэтчер, что аналогичное размещение людей по цвету кожи происходило во времена апартеида, однако премьер-министра интересовало только благополучие и стратегические интересы Королевства.

Одновременно Тэтчер не переносила немцев, не желая воссоединения Германии. "Германофобия" "железной леди" сопровождалась нежеланием общаться с коллегой из ФРГ Гельмутом Колем.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:44
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