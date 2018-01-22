Экс-глава британского МИД: Тэтчер была "расисткой"

Во время ланча Тэтчер рассказала Райту о своей мечте сделать ЮАР местом проживания белых людей, когда все остальное темнокожее население Африки будет расположено в обособленных регионах, цитирует выдержки из дневника дипломата портал The Independent. Райт напомнил Тэтчер, что аналогичное размещение людей по цвету кожи происходило во времена апартеида, однако премьер-министра интересовало только благополучие и стратегические интересы Королевства.Одновременно Тэтчер не переносила немцев, не желая воссоединения Германии. "Германофобия" "железной леди" сопровождалась нежеланием общаться с коллегой из ФРГ Гельмутом Колем.