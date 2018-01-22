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Генпрокурор Польши поручил расследовать деятельность почитателей Гитлера
Генпрокурор Польши Збигнев Зёбро поручил расследовать дело, возникшее вследствие раскрытия группы неонацистов, скрыто действующих на территории Польши. Об этом сообщило Польское агентство печати.

Генпрокурор Польши поручил расследовать деятельность почитателей Гитлера


В своем комментарии относительно информации о польских неонацистах, Зёбро напомнил о многочисленных преступлениях гитлеровской Германии на территории Польши, в том числе об убитых трех миллионах поляков.

Генеральный прокурор Польской Республики высказался еще в том смысле, что если кто-то может почитать Адольфа Гитлера за все им совершенное против всего человечества и польского народа в частности, то справедливо заслуживает безапелляционного к себе отношения.

Следует заметить, что в Польше в деле раскрытия деятельности неонацистов разного толка очень активны журналисты. О результатах одного из таких журналистских расследований сообщил телеканал TVN, когда в городе Катовице происходили тайные сборища неонацистов. Одно из них удалось снять на скрытую камеру.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 15:30
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