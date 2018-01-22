Генпрокурор Польши поручил расследовать деятельность почитателей Гитлера

В своем комментарии относительно информации о польских неонацистах, Зёбро напомнил о многочисленных преступлениях гитлеровской Германии на территории Польши, в том числе об убитых трех миллионах поляков.Генеральный прокурор Польской Республики высказался еще в том смысле, что если кто-то может почитать Адольфа Гитлера за все им совершенное против всего человечества и польского народа в частности, то справедливо заслуживает безапелляционного к себе отношения.Следует заметить, что в Польше в деле раскрытия деятельности неонацистов разного толка очень активны журналисты. О результатах одного из таких журналистских расследований сообщил телеканал TVN, когда в городе Катовице происходили тайные сборища неонацистов. Одно из них удалось снять на скрытую камеру.