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Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
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Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
Корабли во время плавания часто подвергаются различным опасностям, грозящим гибелью экипажу после аварии. Однако на этом скрытые угрозы морей не заканчиваются, потому что они могут столкнуться с космическими объектами и различными творениями природы.

Прежде всего, это относится к молниям, представляющими собою электрические разряды с силой тока, способной достичь 100000 ампер, не говоря уже о напряжении. Они после зарождения в облаках устремляются к земле, и любой предмет может стать целью творений природы, если попадается в это время на пути. Современные суда оснащены мачтами и антеннами, являющимися желанной целью. Парусники из древесины после попадания молний быстро воспламенялись и люди погибали во время пожара. Стальной корпус становится мишенью из-за заклепочных швов, где могут возникнуть электрические дуги. Только после новых технологий сварки проблема была решена, а еще можно предположить, что столкновение с такими явлениями случается на море редко. Но на планете может единовременно происходить 1500 случаев грозы, а куда прикажете попадать разрядам, если они оказались над водными просторами. Ученые знают много фактов, когда молнии были виновниками гибели транспорта или его исчезновения. В 1784 году такая красавица попала в “Тисбе” во время шторма, после чего огонь мог быстро добраться до склада с порохом. Тогда люди успели срубить пылающую мачту и спасли корабль от гибели. Британцам в этом отношении повезло меньше, потому что она разнесла в пух и прах ящики, где хранилось оружие, и потом прошла через днище, но многие танкера и фрегаты взлетали на воздух и тонули в морской пучине.

Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы


Шаровая молния до сих пор остается для науки загадкой, потому что никто не может пояснить природу возникновения огненных объектов, способных носиться по воздуху. СМИ в 1726 году опубликовали рассказ моряка, ставшего свидетелем такого события. Этот феномен внезапно налетел на корабль и уничтожил мачты, после чего добрался до палубы, став причиной гибели трех членов экипажа. Затем через 10 лет огненные шары атаковали парусник, тоже являясь виновниками смертей и ожогов у людей, после чего в воздухе долго стоял запах серы. Метеориты тоже умудряются попасть в корабль, о чем красноречиво говорят морские документы. Они могут обрушиться в воду рядом с транспортом или угодить в самую высокую часть даже при тихой погоде. В 30-х годах пароход из Голландии чуть не стал жертвой такого космического гостя, упавшего возле его борта. Кроме огромной волны, чуть не перевернувшей судно, оно было окутано облаками газов.

Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы


Однако не только природные изюминки могут быть опасными для кораблей, так как свирепые киты не упускают возможности поквитаться с человеком за нанесенные обиды. Китобои часто оказываются в ситуации, когда раненое животное в ярости ударяет их своим туловищем и топит небольшие аналоги. Гиганты имеют массу тела 40 тонн, так что легко наносят серьезные повреждения противнику, а также могут справиться со стальными обшивками. В конце 40-х годов советский корабль потерпел крушение из-за 17-метрового кашалота, ударившегося головою в корму. Это вывело из строя руль вместе с другими важными устройствами, после чего удовлетворенный результатом победитель махнул на прощание хвостом пострадавшему экипажу и скрылся в глубине. Американцы тоже столкнулись с подобной ситуацией, когда властитель морей врезался в их подводную атомную лодку на огромной скорости. После многочисленных инцидентов китам стали приписывать сильную агрессию, что не соответствует реальности.

Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы


На этом злоключения моряков не заканчиваются, потому что есть вероятность столкнуться с живыми торпедами в виде меч-рыб. В 1856 году капитан английского судна требовал возместить ему страховку после пропажи 200 тонн чая. Виновником оказались эти обитатели глубин, пробившие доску корпуса, после чего трюм с ценным товаром был затоплен. В конце 40-х годов британский танкер находился в Атлантическом океане и матрос на вахте заметил торпеду, несущуюся на огромной скорости. Маневры не смогли помочь избежать столкновения с огромной рыбой, которая потом застряла в стальной пробоине и пыталась освободиться из плена. Капитан несколько раз стрелял в голову хищника, прежде чем он испустил дух. Когда трофей подняли на палубу, оказалось, что это 8-метровое чудо природы весило 660 килограмм. Вторая особь наглым образом набросилась на военный эсминец, замеченный возле Ливерпуля. Она умудрилась сделать повреждения в трех местах, прежде чем покинула поле битвы. Такие ситуации еще раз подтверждают человеческую уязвимость перед природой, так что, не стоит пытаться доказывать ей свое превосходство. В последнее время часто возникают катастрофы, которые предупреждают людей о нарушениях экологии. Планета пытается спасти ресурсы от уничтожения, а потому возникают различные аномалии, чтобы заставить разумных существ задуматься о проблеме дав еще один шанс на выживание, которого потом может уже не случиться.

Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
dzen / Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:05
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