Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы

Прежде всего, это относится к молниям, представляющими собою электрические разряды с силой тока, способной достичь 100000 ампер, не говоря уже о напряжении. Они после зарождения в облаках устремляются к земле, и любой предмет может стать целью творений природы, если попадается в это время на пути. Современные суда оснащены мачтами и антеннами, являющимися желанной целью. Парусники из древесины после попадания молний быстро воспламенялись и люди погибали во время пожара. Стальной корпус становится мишенью из-за заклепочных швов, где могут возникнуть электрические дуги. Только после новых технологий сварки проблема была решена, а еще можно предположить, что столкновение с такими явлениями случается на море редко. Но на планете может единовременно происходить 1500 случаев грозы, а куда прикажете попадать разрядам, если они оказались над водными просторами. Ученые знают много фактов, когда молнии были виновниками гибели транспорта или его исчезновения. В 1784 году такая красавица попала в “Тисбе” во время шторма, после чего огонь мог быстро добраться до склада с порохом. Тогда люди успели срубить пылающую мачту и спасли корабль от гибели. Британцам в этом отношении повезло меньше, потому что она разнесла в пух и прах ящики, где хранилось оружие, и потом прошла через днище, но многие танкера и фрегаты взлетали на воздух и тонули в морской пучине.Шаровая молния до сих пор остается для науки загадкой, потому что никто не может пояснить природу возникновения огненных объектов, способных носиться по воздуху. СМИ в 1726 году опубликовали рассказ моряка, ставшего свидетелем такого события. Этот феномен внезапно налетел на корабль и уничтожил мачты, после чего добрался до палубы, став причиной гибели трех членов экипажа. Затем через 10 лет огненные шары атаковали парусник, тоже являясь виновниками смертей и ожогов у людей, после чего в воздухе долго стоял запах серы. Метеориты тоже умудряются попасть в корабль, о чем красноречиво говорят морские документы. Они могут обрушиться в воду рядом с транспортом или угодить в самую высокую часть даже при тихой погоде. В 30-х годах пароход из Голландии чуть не стал жертвой такого космического гостя, упавшего возле его борта. Кроме огромной волны, чуть не перевернувшей судно, оно было окутано облаками газов.Однако не только природные изюминки могут быть опасными для кораблей, так как свирепые киты не упускают возможности поквитаться с человеком за нанесенные обиды. Китобои часто оказываются в ситуации, когда раненое животное в ярости ударяет их своим туловищем и топит небольшие аналоги. Гиганты имеют массу тела 40 тонн, так что легко наносят серьезные повреждения противнику, а также могут справиться со стальными обшивками. В конце 40-х годов советский корабль потерпел крушение из-за 17-метрового кашалота, ударившегося головою в корму. Это вывело из строя руль вместе с другими важными устройствами, после чего удовлетворенный результатом победитель махнул на прощание хвостом пострадавшему экипажу и скрылся в глубине. Американцы тоже столкнулись с подобной ситуацией, когда властитель морей врезался в их подводную атомную лодку на огромной скорости. После многочисленных инцидентов китам стали приписывать сильную агрессию, что не соответствует реальности.На этом злоключения моряков не заканчиваются, потому что есть вероятность столкнуться с живыми торпедами в виде меч-рыб. В 1856 году капитан английского судна требовал возместить ему страховку после пропажи 200 тонн чая. Виновником оказались эти обитатели глубин, пробившие доску корпуса, после чего трюм с ценным товаром был затоплен. В конце 40-х годов британский танкер находился в Атлантическом океане и матрос на вахте заметил торпеду, несущуюся на огромной скорости. Маневры не смогли помочь избежать столкновения с огромной рыбой, которая потом застряла в стальной пробоине и пыталась освободиться из плена. Капитан несколько раз стрелял в голову хищника, прежде чем он испустил дух. Когда трофей подняли на палубу, оказалось, что это 8-метровое чудо природы весило 660 килограмм. Вторая особь наглым образом набросилась на военный эсминец, замеченный возле Ливерпуля. Она умудрилась сделать повреждения в трех местах, прежде чем покинула поле битвы. Такие ситуации еще раз подтверждают человеческую уязвимость перед природой, так что, не стоит пытаться доказывать ей свое превосходство. В последнее время часто возникают катастрофы, которые предупреждают людей о нарушениях экологии. Планета пытается спасти ресурсы от уничтожения, а потому возникают различные аномалии, чтобы заставить разумных существ задуматься о проблеме дав еще один шанс на выживание, которого потом может уже не случиться.