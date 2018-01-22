ИКИ РАН создаст лабораторию фундаментальной и прикладной рентгеновской астрофизики

Нейтронные звезды и черные дыры очень интересны для астрофизиков по той причине, что им хочется узнать, каким образом можно сжимать материю до такой плотности. Именно поэтому такие объекты несут в себе большой научный потенциал.С помощью изучения пульсаров ученые смогут разработать эффективные методы космической навигации. Считается, что подобные космические тела стабильно излучают энергию в рентгеновском диапазоне, при этом каждое излучение является уникальным. Электроника сможет вычислять местоположение и скорость космического корабля.Что касается рентгеновских детекторов, то они пригодятся в обсерваториях, а также в некоторых отраслях промышленности. Еще они применяются в области все той же космической навигации.