Эксперты назвали 5 наиболее распространенных мифов о фитнесе

Миф №1. Перед тренировкой необходимо сделать растяжку.Чрезмерная растяжка ведет к выбросу гормона стресса, что негативно влияет на состояние организма. Джон Форд, сертифицированный физиолог из Нью-Йорка, считает, что тренировку лучше всего начинать с кардио, которое помогает разогреться и улучшить кровообращение.Миф №2. Бег на беговой дорожке несет меньше нагрузки для ног, чем естественный.Джош Кокс, персональный тренер, говорит, что на беговой дорожке ноги получают не меньше нагрузки, чем на улице: мышцам необходимо создавать дополнительное напряжение, чтобы двигаться по искусственной «дороге».Миф №3. Использование подъемного веса увеличивает мышечную массу.Использование подъемных весов улучшает состояние здоровья, ускоряет метаболизм, но не увеличивает мышечную массу спортсмена, если он нацелено не работает над этим, о чем говорит Джош Кокс.Миф №4. Мышцы превращаются в жир, если человек прекращает занятия.Мышечная масса никоем образом не может превратиться в жир, его образованию способствуют лишь переедание и снижение физической активности.Миф №5. Отсутствие боли в мышцах на следующий после тренировки день знаменует о недостатке нагрузки.Недавние исследования показывают, что боль, возникающая на следующий день после занятия, является показателем перегрузки глобальных мышц, самых крупных мышц тела, например, квадрицепсов и бицепсов. Таким образом, боль – знак раз-таки чрезмерной нагрузки, а не ее недостатка.