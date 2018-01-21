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Эксперты назвали 5 наиболее распространенных мифов о фитнесе
FitRated провел опрос 1000 американцев на тему занятий в спортзале и назвал 5 мифов о фитнесе, следование которым замедляет прогресс в занятиях.
Эксперты назвали 5 наиболее распространенных мифов о фитнесе


Миф №1. Перед тренировкой необходимо сделать растяжку.

Чрезмерная растяжка ведет к выбросу гормона стресса, что негативно влияет на состояние организма. Джон Форд, сертифицированный физиолог из Нью-Йорка, считает, что тренировку лучше всего начинать с кардио, которое помогает разогреться и улучшить кровообращение.

Миф №2. Бег на беговой дорожке несет меньше нагрузки для ног, чем естественный.

Джош Кокс, персональный тренер, говорит, что на беговой дорожке ноги получают не меньше нагрузки, чем на улице: мышцам необходимо создавать дополнительное напряжение, чтобы двигаться по искусственной «дороге».

Миф №3. Использование подъемного веса увеличивает мышечную массу.

Использование подъемных весов улучшает состояние здоровья, ускоряет метаболизм, но не увеличивает мышечную массу спортсмена, если он нацелено не работает над этим, о чем говорит Джош Кокс.

Миф №4. Мышцы превращаются в жир, если человек прекращает занятия.

Мышечная масса никоем образом не может превратиться в жир, его образованию способствуют лишь переедание и снижение физической активности.

Миф №5. Отсутствие боли в мышцах на следующий после тренировки день знаменует о недостатке нагрузки.

Недавние исследования показывают, что боль, возникающая на следующий день после занятия, является показателем перегрузки глобальных мышц, самых крупных мышц тела, например, квадрицепсов и бицепсов. Таким образом, боль – знак раз-таки чрезмерной нагрузки, а не ее недостатка.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:27
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