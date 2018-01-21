Ведущий Александр Гордон оскорбил исполнителя Прохора Шаляпина

Некоторое время назад произошел очередной возмутительный конфликт, когда ведущий Александр Гордон своими жесткими комментариями привел российских зрителей в бешенство. В одном из эпизодов программы Александр достаточно резко прошелся по характеру, манере поведения и приватной жизни популярного певца Прохора Шаляпина.Исполнитель посетил студию телешоу для того, чтобы пообщаться о собственной известности и жизни. Прохор начал рассуждать о том, что любой человек прекрасной половины человечества с удовольствием связал бы себя узами брака с ним. В то же время, теперешняя девушка Прохора не имеет возможности быть с ним в отношениях, так как мама знаменитости наотрез отказалась воспринимать их вместе.Все эти рассказы не понравились Александру Гордону. Ведущей изначально открыто показывал свое отрицательное отношение к Шаляпину. Актер даже позволил себе привести достаточно не подобающие сравнения, в которых назвал исполнителя маменькиным сыночком, но не мужиком. Ведь Прохор постоянно что-то выпрашивает, а сам ничего дать никому не может. В довершении всего, Гордон заявил, что певец сильно напоминает ему смесь павлина и попугая.