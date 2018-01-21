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Полина Гагарина показалась общественности без косметики
Полина Гагарина обнародовала новую публикацию в своём микроблоге Instagram. На данном фото певица запечатлена совсем без косметики на лице. Фолловеры сказали, что естественный образ исполнительнице песен очень идёт.

Полина Гагарина показалась общественности без косметики

Полины Гагарина сказала, что в настоящее время у неё «беленькая» кожа, однако в дальнейшем артистка планирует хорошо загореть, при этом увлажнить кожу различными маслами. Но поклонникам показалось, что певице такие процедуры совсем не надо, и они посоветовали ей не загорать на солнце, так как бледность ей очень идёт.

Подписчики заявили, что от загара её кожа может быть испорчена. Фанаты порекомендовали Полине только изредка пользоваться румянами, чтобы сделать её образ ещё ярче. Но и это не обязательно, потому что многочисленные подписчики поведали, что косметика в чрезмерном количестве вредна для кожи. Пост Гагариной в течение суток сумел собрать более 176 тысяч отметок «Мне нравится» и около 900 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:02
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