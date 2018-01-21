Ученые: Вода появилась на Земле 4,5 млрд лет назад

Как оказалось, вода на нашей планете появилась намного раньше, чем принято считать. Данный факт несколько удивил исследователей. Что касается ангритов, то они возникли в Солнечной системе более, чем 4,5 млрд лет назад, в тот момент, когда она только зарождалась. Богатые водородом и углеродом ангриты вскоре попали на Землю.Ученые предполагают, что именно этого вида метеориты оказали свое влияние на тот уровень воды, который мы имеем сегодня. Под поверхностью Земли могли быть определенные запасы живительной влаги, но в силу преобладания низких температур, не могли проникнуть на ее поверхность. Но температура нашей планеты постепенно стала расти после столкновения с ангритами, что повлияло на высвобождение воды из-под почвы.