В новосибирской клинике предупредили о мошенниках с «больным» ребёнком
Новосибирцы через обращение к местным медикам помогли предупредить остальных горожанах об опасности быть оболваненными мошенниками о якобы очень больном ребёнке.
В местную клинику Мешалкина обратились неравнодушные новосибирцы, сообщив, что на их E-mail-ящики приходят просьбы собрать половину от необходимых 57 тысяч евро на две операции за рубежом маленькому ребенку с пороком сердца. В Иркутске, мол, «несчастным родителям» отказали в операции, а в клинике Мешалкина прооперировали. Но надо еще и за рубеж.
Горожане обнаружили в тексте прикрепленной истории болезни явные медицинские разногласия, фактические ошбки. Больше того, даже название новосибирской клиники указано неправильно и плюс к тому – видно, что ее логотип наклеен на «бланк».
Сотрудники клиники Мешалкина через свой Инстаграм-аккаунт обратились к новосибирцам быть и далее внимательными и бдительными, и сразу им сообщать через социальную сеть о подобных просьбах в финансовой помощи. Они готовы все проверить и сказать, правда это или мошенничество.
В местную клинику Мешалкина обратились неравнодушные новосибирцы, сообщив, что на их E-mail-ящики приходят просьбы собрать половину от необходимых 57 тысяч евро на две операции за рубежом маленькому ребенку с пороком сердца. В Иркутске, мол, «несчастным родителям» отказали в операции, а в клинике Мешалкина прооперировали. Но надо еще и за рубеж.
Горожане обнаружили в тексте прикрепленной истории болезни явные медицинские разногласия, фактические ошбки. Больше того, даже название новосибирской клиники указано неправильно и плюс к тому – видно, что ее логотип наклеен на «бланк».
Сотрудники клиники Мешалкина через свой Инстаграм-аккаунт обратились к новосибирцам быть и далее внимательными и бдительными, и сразу им сообщать через социальную сеть о подобных просьбах в финансовой помощи. Они готовы все проверить и сказать, правда это или мошенничество.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 20:55