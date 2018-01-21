Вячеслав Добрынин спас личное счастье Азизы

Добрынин очень часто пишет песни для различных певцов, некоторые из его композиций даже меняют человеческие судьбы. На съёмках шоу "Привет, Андрей", посвящённому пятидесятилетию творческой деятельности Добрынина, певица Азиза рассказала, как его песня "Не забудь" помогла в её личной жизни. Артистка поведала, что когда её любимый человек услышал эту песню, сразу же вернулся к ней.Вячеславу певица остаётся благодарна до сегодняшнего дня. Композитор рассказал и о своей личной жизни. Музыкант поведал, что более тридцати лет он пребывает в счастливом браке с супругой Ириной. Жена Добрынина постоянно ездит с ним на гастроли и появляется на его концертах.