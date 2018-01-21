АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Вячеслав Добрынин спас личное счастье Азизы
Вячеслав Добрынин недавно отпраздновал пятидесятилетие своей творческой деятельности. Исполнительница песен Азиза на мероприятии, посвященному музыканту, поведала как песня, которую ей отдал Вячеслав, спасла личную жизнь артистки.

Вячеслав Добрынин спас личное счастье Азизы

Добрынин очень часто пишет песни для различных певцов, некоторые из его композиций даже меняют человеческие судьбы. На съёмках шоу "Привет, Андрей", посвящённому пятидесятилетию творческой деятельности Добрынина, певица Азиза рассказала, как его песня "Не забудь" помогла в её личной жизни. Артистка поведала, что когда её любимый человек услышал эту песню, сразу же вернулся к ней.

Вячеславу певица остаётся благодарна до сегодняшнего дня. Композитор рассказал и о своей личной жизни. Музыкант поведал, что более тридцати лет он пребывает в счастливом браке с супругой Ириной. Жена Добрынина постоянно ездит с ним на гастроли и появляется на его концертах.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости