Вячеслав Добрынин спас личное счастье Азизы
Вячеслав Добрынин недавно отпраздновал пятидесятилетие своей творческой деятельности. Исполнительница песен Азиза на мероприятии, посвященному музыканту, поведала как песня, которую ей отдал Вячеслав, спасла личную жизнь артистки.
Добрынин очень часто пишет песни для различных певцов, некоторые из его композиций даже меняют человеческие судьбы. На съёмках шоу "Привет, Андрей", посвящённому пятидесятилетию творческой деятельности Добрынина, певица Азиза рассказала, как его песня "Не забудь" помогла в её личной жизни. Артистка поведала, что когда её любимый человек услышал эту песню, сразу же вернулся к ней.
Вячеславу певица остаётся благодарна до сегодняшнего дня. Композитор рассказал и о своей личной жизни. Музыкант поведал, что более тридцати лет он пребывает в счастливом браке с супругой Ириной. Жена Добрынина постоянно ездит с ним на гастроли и появляется на его концертах.
Добрынин очень часто пишет песни для различных певцов, некоторые из его композиций даже меняют человеческие судьбы. На съёмках шоу "Привет, Андрей", посвящённому пятидесятилетию творческой деятельности Добрынина, певица Азиза рассказала, как его песня "Не забудь" помогла в её личной жизни. Артистка поведала, что когда её любимый человек услышал эту песню, сразу же вернулся к ней.
Вячеславу певица остаётся благодарна до сегодняшнего дня. Композитор рассказал и о своей личной жизни. Музыкант поведал, что более тридцати лет он пребывает в счастливом браке с супругой Ириной. Жена Добрынина постоянно ездит с ним на гастроли и появляется на его концертах.