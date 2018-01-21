АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Новое название страны жители Македонии определят на референдуме
Путем проведения референдума граждане Македонии определят новое название страны и надеются завершить затянувшийся спор по этому поводу с Грецией.

Новое название страны жители Македонии определят на референдуме


Правительство этой балканской страны, правда, еще не определилось с датой его проведения.

Зоран Заев, премьер-министр Македонии, лишний раз подчеркнул, что руководство страны намерением провести общенациональный плебисцит, демонстрирует всему миру (в первую очередь – Греции) прозрачность разрешения этого вопроса.

Таким образом, македонцам планируется предложить для выбора названия страны
пять вариантов: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Новая Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

На изменении названия этой страны стала настаивать Греция после распада Югославии (1991 год), в состав которой и входила Македония. Но греки начали возмущаться, что у них, мол, с такими названиями тоже есть территории, и бывшим югославским македонцам следует название подправить. А то будем вам вступление в ЕС и НАТО блокировать.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 21:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости