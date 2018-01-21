Новое название страны жители Македонии определят на референдуме

Правительство этой балканской страны, правда, еще не определилось с датой его проведения.Зоран Заев, премьер-министр Македонии, лишний раз подчеркнул, что руководство страны намерением провести общенациональный плебисцит, демонстрирует всему миру (в первую очередь – Греции) прозрачность разрешения этого вопроса.Таким образом, македонцам планируется предложить для выбора названия страныпять вариантов: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Новая Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).На изменении названия этой страны стала настаивать Греция после распада Югославии (1991 год), в состав которой и входила Македония. Но греки начали возмущаться, что у них, мол, с такими названиями тоже есть территории, и бывшим югославским македонцам следует название подправить. А то будем вам вступление в ЕС и НАТО блокировать.