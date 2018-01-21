В Швеции власти могут запретить профессиональный бокс

В самом конце прошлого года шведский боксер, который принимает участие во Всемирной боксерской суперсерии Эрик Скоглунд, во время спарринга пропустил удар в голову. После случившегося медики определили у него кровоизлияние в мозг и экстренно прооперировали. Сейчас спортсмен находится дома в стадии реабилитации.Правительство страны и так жестко регулирует занятия единоборствами, а последний инцидент с боксером, по всей видимости, станет последней точкой. Агентство по охране труда уже анализирует вопрос о запрете профессионального бокса в стране.