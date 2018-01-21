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В Швеции власти могут запретить профессиональный бокс
Руководство Швеции намерено наложить запрет на профессиональный бокс – этот вид спорта представляет угрозу для боксеров.
В Швеции власти могут запретить профессиональный бокс


В самом конце прошлого года шведский боксер, который принимает участие во Всемирной боксерской суперсерии Эрик Скоглунд, во время спарринга пропустил удар в голову. После случившегося медики определили у него кровоизлияние в мозг и экстренно прооперировали. Сейчас спортсмен находится дома в стадии реабилитации.

Правительство страны и так жестко регулирует занятия единоборствами, а последний инцидент с боксером, по всей видимости, станет последней точкой. Агентство по охране труда уже анализирует вопрос о запрете профессионального бокса в стране.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:45
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