Эксперты рассказали о секретных авто СССР

ГАЗ-М20 «Победа» должен был получить 6-цилиндровый двигатель ГАЗ-11, но от него оказались вследствие чрезмерного расхода топлива. К этой идее в 1956 году опять возвратились, создав версию для МГБ с шестицилиндровым мотором на 90 л.с. Масса авто увеличилась до 1,9 т, а скорость до 132 км/час. «Догонялка» ГАЗ-23 с млотором V8 от «Чайки» на 195 л.с. выпускалась в 1962. Создали всего 603 экземпляра секретной «Волги».Универсал версии ГАЗ-22 с V8 в 1967 году создали в единственном экземпляре. В авто мотор повёрнут на 2 градуса, для уменьшения его под капотом. Кроме 8-цилиндрового мотора, авто ГАЗ-23 оборудовали автоматом с тремя передачам. ГАЗ-24-24, а также ГАЗ-24-25 ускорявшиеся до 190 км/час, оснащались мотором на 195 лошадей.