BMW в 2021 году собирается выпустить электрокар с запасом хода до 700 км
Баварский концерн BMW озвучил долгосрочную перспективу разработки электромобилей в немецкой компании. За последующие три года баварцы готовятся выпустить 10 моделей электрокаров и создать электромобиль с запасом хода (на 1-й зарядке) в семьсот километров!
В том, что будущее мирового автопрома сконцентрируется вокруг электромобилей, не сомневаются разработчики немецкой автокомпании BMW. На днях баварцы сообщили о своём новом проекте iNext. В рамках iNext инженеры всемирно известного концерна попытаются создать уникальный электрокар, способный преодолевать (без подзарядки) до семисот километров. Мало что известно об этой новинке, особенно об аккумуляторной батарее, которая должна приводить в движение электромотор. Эксперты предполагают, что разработчикам из BMW придётся создать новый тип аккумулятора, имеющего повышенную плотность энергии.
Добавим, что главным конкурентом BMW в создании электрокаров будущего является американская компания Tesla. «Звёздно-полосатые» готовятся к выпуску своей модели, получившей рабочее название Tesla Model 3. Данные электрокар, по утверждениям разработчиков, также способен проезжать более чем полтысячи километров без подзарядки, и при этом стоимость электромобиля анонсируется как вполне приемлемая – в пределах $35 000.
В том, что будущее мирового автопрома сконцентрируется вокруг электромобилей, не сомневаются разработчики немецкой автокомпании BMW. На днях баварцы сообщили о своём новом проекте iNext. В рамках iNext инженеры всемирно известного концерна попытаются создать уникальный электрокар, способный преодолевать (без подзарядки) до семисот километров. Мало что известно об этой новинке, особенно об аккумуляторной батарее, которая должна приводить в движение электромотор. Эксперты предполагают, что разработчикам из BMW придётся создать новый тип аккумулятора, имеющего повышенную плотность энергии.
Добавим, что главным конкурентом BMW в создании электрокаров будущего является американская компания Tesla. «Звёздно-полосатые» готовятся к выпуску своей модели, получившей рабочее название Tesla Model 3. Данные электрокар, по утверждениям разработчиков, также способен проезжать более чем полтысячи километров без подзарядки, и при этом стоимость электромобиля анонсируется как вполне приемлемая – в пределах $35 000.
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Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 20:50