BMW в 2021 году собирается выпустить электрокар с запасом хода до 700 км

В том, что будущее мирового автопрома сконцентрируется вокруг электромобилей, не сомневаются разработчики немецкой автокомпании BMW. На днях баварцы сообщили о своём новом проекте iNext. В рамках iNext инженеры всемирно известного концерна попытаются создать уникальный электрокар, способный преодолевать (без подзарядки) до семисот километров. Мало что известно об этой новинке, особенно об аккумуляторной батарее, которая должна приводить в движение электромотор. Эксперты предполагают, что разработчикам из BMW придётся создать новый тип аккумулятора, имеющего повышенную плотность энергии.Добавим, что главным конкурентом BMW в создании электрокаров будущего является американская компания Tesla. «Звёздно-полосатые» готовятся к выпуску своей модели, получившей рабочее название Tesla Model 3. Данные электрокар, по утверждениям разработчиков, также способен проезжать более чем полтысячи километров без подзарядки, и при этом стоимость электромобиля анонсируется как вполне приемлемая – в пределах $35 000.