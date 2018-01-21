Lenovo будет помогать повысить выживаемость онкобольных в Китае

Для этого Digital China Holdings собираются проанализировать данные всех онкобольных. Одним из главных партнеров подразделения является академия медицинских наук в Китае и Государственный центр по онкологии. В будущем будет создан крупный цент по обработке данных связанных с онкологическими болезнями. В эти данных будет входить вся информация более чем из тысячи медицинских учреждений. Если все пройдет успешно, то все больные смогут пойти на поправку и впоследствии победят страшную болезнь.По ранее полученным данным становится понятно, что из всех онкобольных в Китае избавляются от смертельной болезни лишь 30%. Если брать мировой показатель, то ситуация немного лучше, на 20% больше выживаемости, чем в Китае. Правительство Китая поставило цель развить медицину до максимума за короткое время. Сейчас одним из основных вопросов является тот, будет ли сохраняться анонимность при сборе данных, так как в Китае нет такого понятия как врачебная тайна.