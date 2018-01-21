Будущая жена принца Гарри Меган Маркл нарушила королевский запрет

Меган потихоньку начинает настраиваться на тот уклад жизни, который в ближайшем будущем будет ее ожидать. Гардероб будущей супруги принца Гарри уже начал меняться и в нем стали мелькать классические наряды. Киноактриса дает свое согласие на некоторые решения и воздерживается от определенных ролей в фильмах. К слову, буквально на днях она отклонила приглашение оказаться девушкой Джеймса Бонда. Вечеринку телезвезда собирается отметить в благородной обстановке в ресторане в кругу самых близких и дорогих друзей.Но иногда случаются обстоятельства, в которых Маркл забывает, что уже в скором времени будет женой представителя королевского семейства, и дозволяет себе некоторые вольности. Такой случай произошел во время недавнего визита на Welsh Culture Festival. Там, в толпе фанатов маленький ребенок попросил у красотки автограф, и знаменитость с огромным удовольствием написала в блокнотике девочки. Хотя на такого рода предложение должна была, как и требуется, ответить любезным отказом.