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Будущая жена принца Гарри Меган Маркл нарушила королевский запрет
Весной этого года Меган Маркл планирует выйти замуж за принца Гарри, в связи, с чем в ее жизни состоятся решительные изменения, которые актриса должна принять с достоинством. Но телезвезда все-таки нарушила королевский запрет и дала свой автограф ребенку во время посещения Welsh Culture Festival.

Будущая жена принца Гарри Меган Маркл нарушила королевский запрет


Меган потихоньку начинает настраиваться на тот уклад жизни, который в ближайшем будущем будет ее ожидать. Гардероб будущей супруги принца Гарри уже начал меняться и в нем стали мелькать классические наряды. Киноактриса дает свое согласие на некоторые решения и воздерживается от определенных ролей в фильмах. К слову, буквально на днях она отклонила приглашение оказаться девушкой Джеймса Бонда. Вечеринку телезвезда собирается отметить в благородной обстановке в ресторане в кругу самых близких и дорогих друзей.

Но иногда случаются обстоятельства, в которых Маркл забывает, что уже в скором времени будет женой представителя королевского семейства, и дозволяет себе некоторые вольности. Такой случай произошел во время недавнего визита на Welsh Culture Festival. Там, в толпе фанатов маленький ребенок попросил у красотки автограф, и знаменитость с огромным удовольствием написала в блокнотике девочки. Хотя на такого рода предложение должна была, как и требуется, ответить любезным отказом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 15:24
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