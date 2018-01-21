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Школьник-аутист под видом экс-главы ЦРУ получил разведданные США
18-летний британский школьник-аутист Кейн Гэмбл получил разведданные США под видом экс-главы ЦРУ Джона Бреннана.

Школьник-аутист под видом экс-главы ЦРУ получил разведданные США


По сообщению от The Telegraph, молодой человек, страдающим аутизмом, взломал персональный компьютер экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, выложив в Сеть личную информацию владельца техники. Более того, подросток удаленно управлял планшетами и телевизорами, попутно загружая порнографию.

Позднее школьник выдал себя и за самого Бреннана, однако ответить на контрольный вопрос чиновника не смог, но убедил обработчика данных изменить контрольный вопрос и пин-код.

Также Гэмбл убедил службу технической поддержки ФБР в том, что он является заместителем директора Федерального бюро Марком Джулиано, получив таким образом доступ к разведданным. Кроме всего, подросток-аутист получил доступ к данным 20 тысяч сотрудников ФБР, вскрыв сеть Минюста США.

Правоохранительные органы арестовали Кейна Гэмбла почти в начале 2016 года. Он признал свою вину в «попытке получить несанкционированный доступ» к базе данных, а также в «несанкционированном внесении изменений в материалы компьютера».
Политика / В мире
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:10
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