По сообщению от The Telegraph, молодой человек, страдающим аутизмом, взломал персональный компьютер экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, выложив в Сеть личную информацию владельца техники. Более того, подросток удаленно управлял планшетами и телевизорами, попутно загружая порнографию.Позднее школьник выдал себя и за самого Бреннана, однако ответить на контрольный вопрос чиновника не смог, но убедил обработчика данных изменить контрольный вопрос и пин-код.Также Гэмбл убедил службу технической поддержки ФБР в том, что он является заместителем директора Федерального бюро Марком Джулиано, получив таким образом доступ к разведданным. Кроме всего, подросток-аутист получил доступ к данным 20 тысяч сотрудников ФБР, вскрыв сеть Минюста США.Правоохранительные органы арестовали Кейна Гэмбла почти в начале 2016 года. Он признал свою вину в «попытке получить несанкционированный доступ» к базе данных, а также в «несанкционированном внесении изменений в материалы компьютера».