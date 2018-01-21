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В Китае создали крупнейшую картину на снегу
Художники в Китае создали самую крупную картину на снегу, используя поверхность местной реки в качестве полотна. Кроме того, китайцы построили самую длинную барную стойку изо льда, информирует портал агентства "Синьхуа".

В Китае создали крупнейшую картину на снегу


Площадь картины составила 2,22 тыс. метров квадратных. На снежном полотне изображены снежинки, виноград, а также емкости с винным напитком. Творческое полотнище является экологически чистым, подчеркивается в сообщении. Что касается барной стойки, то ее длина составила порядка 100 м.

Бар с ледяной стойкой функционирует, согревая посетителей горячительными напитками. Замглавы муниципалитета по туризму Яо Юань выразил надежду, что подобное необычное творение привлечет туристов, особенно из других стран. Данный регион Китая известен зимними курортами, где можно покататься на лыжах и прочих спортивных снарядах для снежного отдыха. Одновременно город славится своей винодельней.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:00
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