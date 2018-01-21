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Проклова предлагает узаконить «древнейшую профессию»
Елена Проклова в театре сыграла новый спектакль, в котором актрисе достался персонаж из публичного дома. Артистка считает, что «древнейшую профессию» следовало бы узаконить в реальной жизни. Звезда уверена, что девушки легкого поведения будут работать в любом случае.

Проклова предлагает узаконить «древнейшую профессию»

Елена Проклова в основном актриса кинематографа, однако, на театральной сцене она тоже иногда играет. На днях актриса сыграла персонаж, который работает в публичном доме. Знаменитая артистка к своей работе, в данном представлении, относится вполне спокойно.

Проклова, комментируя эту роль, сказала, что в реальной жизни «древнейшую профессию» надо бы узаконить. Елена заявила, что будет или данная профессия под государственным контролем, или подпольной, она в любом случае останется. У актрисы была крайне насыщенная личная жизнь, о чём она говорит открыто. Артистка трижды официально выходила замуж, и было несколько серьезных отношений со знаменитыми мужчинами.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:50
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