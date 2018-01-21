Bentley Bentayga подготовят для горной гонки на Пайкс Пик

В заезде автомобиль Bentley Bentayga будет выступать под номером «8». Перед гонкой специалисты спортивного подразделения доработают кроссовер, наделив его каркасом безопасности. Также у автомобиля появится активные стабилизаторы поперечной устойчивости, пневмоподвеска и полный привод.Представители бренда отметили, что кроссовер Bentley Bentayga будет максимально приближен к серийной версии. Более подробная информация об автомобиле, предназначенном для заезда в гору Пайкс Пик, станет известна в марте 2018 года, тогда же назовут имя пилота.На Пайкс Пик самым быстрым серийным кроссовером является Range Rover Sport , оснащённый 510-сильным двигателем. Рекорд был установлен гонщиком Полом Далленбахом, которому удалось в 2013 году проехать трассу за 12 минут 35,61 секунды.