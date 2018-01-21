Уфолог Джилл Тартер: Пришельцы спасут людей от самих себя

Уже давно не утихают споры о том, существует ли на самом деле внеземная жизнь. Те, кто все же верит в ее существование, утверждают, что открытое появление гуманоидов не принесет человечеству ничего хорошего. Бытует мнение, что внеземная жизнь попадет на Землю в виде чужеродных бактерий, которые повлекут за собой массовые болезни, приводящие к смерти. Хотя не исключают и другой вариант: пришельцы, будучи разумными существами, пожелают колонизировать нашу планету, а также ее жителей.Однако у известного уфолога Джилла Тартера на этот счет свое мнение. Он считает, что, если гуманоиды и посетят Землю, то лишь с гуманитарной миссией. Сам визит пришельцев, как утверждает специалист, уже расскажет о том, что они гораздо преуспели в развитии технологий, а также в уровне мышления. И скорее всего представители внеземных цивилизаций уже давно научились мирно контактировать с остальными цивилизациями во Вселенной. В следствие этого, пришельцы не нуждаются в людях-рабах, поскольку способны разработать умных роботов.Так, Тартер пришел к выводу, что наиболее логичной версией появления гуманоидов на Земле, будет гуманитарная миссия, в ходе которой они попытаются спасти людей от самих себя.