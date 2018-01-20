Ученые выяснили причины массового вымирания сайгаков в Казахстане 2015 года

«Я никогда не видел ничего подобного», - говорит Ричард Кок, ветеринар дикой природы и профессор Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании.Исследователи провели необходимые анализы, дабы понять причины массовой гибели сайгаков в Казахстане. Позднее было обнаружено, что антилопы сайгака инфицированы бактерией, вызывающей отравление крови и внутреннее кровотечение, или геморрагическую септицемию. Теперь новое исследование показывает, что необычная влажная и жаркая погода сыграла ключевую роль в возникновении вспышки. Однако, как именно это произошло, остается загадкой.Согласно исследованию, опубликованному сегодня в Science Advances, было проанализировано исторические данные, касающиеся других массовых вымираний сайгаков с 1980-х годов, вследствие чего ученые обнаружили, что вспышки происходили во время более жарких и влажных погодных условий, чем обычно. Это не сулит ничего хорошего для будущего этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Последствия глобального потепления могут поспособствовать подобным вспышкам и тогда антилопы сайгака могут исчезнуть.