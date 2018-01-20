Исследователи изучили, какие слова чаще всего люди произносят во сне

Разговоры во сне являются обычной парасомнией. Считается, что во сне разговаривает примерно 5% всех взрослых, но многие могут испытывать подобное после стресса или длительного лишения сна. Фактически, исследования показывают, что более 66% людей хоть когда-то в жизни говорили во время сна.Человечество мало знает о механизмах мозга, которые провоцируют разговоры во сне, но исследование показало, что подобное проявляется как часть расстройства сонного поведения с быстрым движением глаз (REM), при котором область мозга, парализующая речь и движения во время ночного покоя, не может эффективно функционировать.Ученые изучили 883 речевых явления, в том числе 3 349 дешифруемых слов. Самое распространенное слово, произнесенное во время сна, было «нет», и его произносили примерно в четыре раза больше, когда испытуемые спали, чем когда пребывали в состоянии бодрствования.Команда обнаружила, что почти 10% всех речевых эпизодов содержат ругательства, к тому же чаще их использовали мужчины.Ученые успокаивают: несмотря на то, что именно многие говорят во сне, грамматика при этом не страдает.В дальнейшем исследователи планируют пролить свет на жесты, которые сопровождают речь во время сна.