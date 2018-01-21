Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности

В рассказах советского писателя Абрамова есть описание инцидентов, замеченных им в Архангельской области. Женщины из Пинеги внезапно начинали кричать разными голосами, после чего лаяли или мяукали, а дальше с их уст срывалась ужасная нецензурная брань. Такие события происходили до 50-х годов, после чего странная зараза решила оставить своих жертв в покое. Однако до этого времени врачи просто не знали, что им делать с таким количеством пациенток, а ученые выразили мнение о наследственном заболевании. Народ стал называть пострадавших особ “пинежскими икотницами”, так что это выражение сохранилось до наших дней. Люди даже в наши дни опасаются приближаться к опасным соседкам, потому что недуг внезапно мог поразить все село, после чего исчезал без следа, чтобы вернуться спустя годы. Можно списать такие события на суеверие местных жителей, вот только современные описания симптомов не изменились через 200 лет.Впервые упоминание о них встречается в письме епископа Вениамина, который сообщил Синоду об особом виде порчи, после чего наступала одержимость злыми духами. Это было в 1785 году, так что он связывал явление с языческой верой населения, оставшейся после “Чуди белоглазой”, жившей на территории области в древние века. Загадочный народ имел паранормальные способности, но потом бесследно исчез и до сих пор никто не может найти его следов. В 19 веке люди верили, что виновниками икотки являются колдуны вместе со знахарями, так что не церемонились со своими обидчиками. Есть документы, в которых описывается, как мужчина был 45 раз избит плетью за такие деяния, а дальше во время бунта жители сжигали дома своих врагов. Только войска и священники смогли усмирить волнение, и навести порядок.Эксперты заметили, что болезнь делится на разные виды. Человек может молчать, но при этом бесконечно зевает и плачет, а также у него дрожат руки и ноги. Часть лиц начинают испытывать спазмы гортани, в результате чего их голос меняется, а остальная категория людей кроме икания выкрикивает грубые слова с матами. Однако она способна предсказать будущее или найти пропавшие вещи, но в реальной жизни не обладает такими магическими знаниями. Исследователи считают, что недуг вызван сущностью, похожую на плесень, которую колдуны выращивают с помощью своих заклинаний на еде или напитках. Когда субстанция готова, ее подбрасывают в питье и дают своей жертве, после чего она поселяется в ее теле. Но при этом темное создание не жалует алкоголь в любом виде, а потому он не используется в практиках.Затем темная энергия начинает принимать внутри разные формы, после чего охотно сообщает о них во время слов носителя порчи. Также она имеет человеческое имя и годами не проявляет себя до тех пор, пока не наступит подходящее время. Ученые зафиксировали случай, когда болезнь молчала 35 лет и потом проявила себя во всей красе. Северный бес любит жить в человеческом животе, но часто пострадавшая особа испытывает неприятные ощущения по всему телу. Первые признаки начинаются с икоты, которую невозможно остановить, а также внутри могут поместиться два духа, сражающихся между собой. Было отмечено, что явление поражает будущих матерей или женщин, живущих в тяжелых условиях. Перед смертью темная сущность решает, что ей делать дальше, но если умершее лицо осеняется крестным знамением, она тоже уходит под землю вместе с хозяином. Также она подает голос при попытке изгнать нечисть из тела или напоить ее молоком кобылы. До этого момента человек находится в ее власти и совершает различные поступки, неприемлемые в обществе.Жители Севера уже выучили все пристрастия колдовского наследия, обожающего темноту и не переваривающего освященную еду. Также существо не жалует белое вино, но может побаловать себя красными аналогами, начинает бунтовать при виде меда, полыни и чеснока с луком или хреном. Особо не жалует икотка молитву и боится обычной фиги, а также избегает постели из красных оттенков с “колючими” рисунками. Она побывала у многих народов и не обделила своим вниманием часть Урала и Сибири. Староверы лечили больных людей в своих монастырях, но методы спасения были жесткими. Пациентам не давали еды, избивали и пугали медведями, а также выводили на мороз и обливали водой. Иногда это срабатывало и люди получали исцеление, но большинство случаев заканчивались летальными исходами.Ученые считают виновником болезни кислородное голодание мозга и недостаток многих витаминов в организме, а также считают ее разновидностью шизофрении. Однако попытки избавиться от проблемы с помощью гипноза не привели к желаемому результату. Во время сеансов наглое существо внутри человека могло спорить с врачами и рассказывало все подробности из их личной жизни, после чего радовалось поражению соперника. Знахари советуют молиться и сделать оберег из соли, мака и красного лоскута ткани. При возникшей проблеме держится строгий пост и пьется святая вода, после чего у пациента возникает сильная рвота и наружу выходит бесформенное тело, похожее на чайный гриб. Его сразу сжигают и закапывают в землю пепел, но с этого момента 3 года можно не опасаться действия даже самого сильного мага. Пока никто не знает, чем может в действительности быть загадочный недуг. Некоторые специалисты предполагают, что в северных уголках России есть двери в параллельный мир, откуда к людям приходят странные гости, несущие свои знания.