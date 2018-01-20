Ученые считают снижение активности Солнца временным затишьем перед сильной бурей из-за странного поведения

За последние 100 лет были замечены климатические изменения, связанные с данным процессом, но пока неизвестно, что происходит на стороне звезды, которая остается невидимой. В 2003 году активные области были четко видны с помощью приборов, а также сопровождались сильными вспышками, после чего начинался выброс плазмы. Солнечные ветра становились виновниками возникновения магнитных бурь на нашей планете, а сейчас поверхность звезды вообще не имеет дефектов. Стоит вспомнить о событиях 2012 года, когда люди были встревожены пророчествами майя, а вторая сторона объекта пережила мощные катаклизмы, последствия которых проявились только в наше время. Тогда выбросы пересекли орбиту, и Земля чудом уцелела после космического выстрела, но при ином варианте события мог произойти второй Кэррингтон.В 1859 году ученый во время наблюдения за светилом заметил необычную активность, сопровождающуюся возникновением больших пятен и сильного белого свечения по их краям. Казалось, что оно просто не выдержало своей температуры и решило через трещины показать свое ядро. Затем СМИ сообщили о необычном полярном сиянии, наблюдаемым американцами и британцами. Небо напоминала палитру красок, продолжающую светиться длительное время. Наука не смогла тогда пояснить причину возникновения феномена, так что среди гипотез были предположения о магнитных колебаниях и метеоритных дождях, после чего некоторые эксперты даже винили в нем арктические айсберги, создавшие вокруг себя особое поле.Сейчас стало известно, что солнечные вспышки и мощные выбросы плазмы породили данное событие, которое не смогло серьезно навредить человечеству из-за отсутствия новых технологий. В наше время аналогичный процесс сразу выведет из строя 200 спутников, находящихся в поясе Кларка, несмотря на защиту от излучений. Затем гнев светила обрушится на батареи и аппараты, находящиеся на орбите. Это вызовет сбой в работе спутниковой системы, привязной к нефтяным платформам и воздушному транспорту, обреченному на аварию после взлета. Огненные факелы и фонтаны ресурса вырвутся наружу из разрушенных трубопроводов, а дальше корабли накроют огни Святого Эльма. Экология планеты пострадает из-за масштабной катастрофы, но дальше после взрывов запасов газа она кроме электромагнитных излучений ощутит на себе мощь пожаров. Человечество останется без связи и интернета, не говоря уже об электричестве. В больших городах возникнет хаос на дорогах, а население лишится возможностей получить помощь врачей.Организм многих лиц негативно реагирует на магнитные бури, так что шторм просто приведет к массовым летальным исходам, а на небе можно будет увидеть пляску смерти полярного сияния, озаряющего очаги бедствия своим светом. Чтобы восстановить поврежденные технологии нужно потратить много лет, но есть еще один сценарий мести Солнца землянам. Плазма после удара исказит геомагнитное поле, после чего проснуться все спящие вулканы. Тогда наступит время нового всемирного потопа, уничтожающего континенты, но природные катастрофы будут сопровождаться цунами и тучами пепла, выбрасываемого в воздух. После таких испытаний наступит ядерная зима, а выжившие лица вернуться к первобытному образу жизни.