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Поклонники раскритиковали Эвелину Бледанс за старомодный купальник
Актриса любит показывать поклонникам интересные сюжеты, так что решила порадовать их новым снимком, опубликовав его в Instagram. Однако они раскритиковали Эвелину Бледанс за старомодный купальник.

Звезда решила украсить волосы цветком и надеть на руку браслет из ракушек, а также выбрала для себя пляжный наряд голубого цвета. Она шутливо отметила, мысленно готовится к отдыху, но подписчики сразу обратили внимание на фасон купальника, напоминающим им стиль 80-х. Все сразу написали много лестных сообщений по поводу стройной фигуры Эвелины Бледанс, назвав ее шикарной женщиной.

Поклонники раскритиковали Эвелину Бледанс за старомодный купальник


Однако люди посоветовали артистке выбросить эту вещь, заменив ее модным аналогом, потому что она стала похожа на модель из древности. Сама знаменитость не реагирует на выпады недоброжелателей, а также охотно делиться с фанатами секретами правильного питания и нагрузок.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:55
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